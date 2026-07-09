Nvidia investe nell'australiana Firmus Technologies

(Teleborsa) - Nvidia investe in Firmus Technologies, startup australiana attiva nel settore delle infrastrutture cloud, in vista dello sbarco alla Borsa di Sydney entro fine anno. La big tecnologica americana, secondo quanto riferisce il Financial Review australiano, vi ha investito circa 720 milioni di dollari australiani (circa 500 milioni di dollari USA) nell'ambito dell'aumento di capitale del valore complessivi di 2 miliardi di dollari.



Nvidia ha acquistato azioni privilegiate, che verranno convertite in azioni ordinarie al momento dell'IPO. In questo modo, Nvidia diventa il maggior investitore in Firmus Technologies, che viene dunque valutata 15,5 miliardi di dollari australiani al netto dell'investimento iniziale, quasi il doppio della sua precedente valutazione.



Firmus userà i proventi per acquistare chip Nvidia per il suo progetto di data center a Launceston e per supportare la sua più ampia strategia di espansione in Australia.



Frattanto, Firmus ha convocato l'assemblea per fine luglio, per l'approvazione dell'aumento di cpaitale finalizzato all'IPO e per l'approvazione di un frazionamento azionario di 50 a 1, volta a ridurre il prezzo delle azioni prima dell'IPO.

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