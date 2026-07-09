Vola a New York Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per la principale compagnia di navigazione , che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,23%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Norwegian Cruise Line Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Norwegian Cruise Line Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 19,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 20,45. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 18,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```