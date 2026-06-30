Vola a New York Vertiv Holdings
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,56%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vertiv Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Vertiv Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 316,4 USD con area di resistenza individuata a quota 337,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 302,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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