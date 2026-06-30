Vola a New York Vertiv Holdings

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,56%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vertiv Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Vertiv Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 316,4 USD con area di resistenza individuata a quota 337,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 302,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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