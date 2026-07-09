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New York: su di giri Norwegian Cruise Line Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: su di giri Norwegian Cruise Line Holdings
Prepotente rialzo per la principale compagnia di navigazione, che mostra una salita bruciante dell'8,28% sui valori precedenti.
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