Milano 17:05
52.578 +0,37%
Nasdaq 17:05
29.597 -0,44%
Dow Jones 17:05
52.542 +0,10%
Londra 17:05
10.492 +0,18%
Francoforte 17:05
25.024 -0,37%

Cambi: euro a 184,82 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,82 yen alle 15:41
Euro a 184,82 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```