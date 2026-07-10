Francoforte: andamento negativo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili , che tratta con una perdita dell'1,81%.



L'andamento di Rheinmetall AG nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Rheinmetall AG suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 987,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.004. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 980,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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