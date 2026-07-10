New York: preme sull'acceleratore SanDisk

(Teleborsa) - Brilla la società americana produttrice di hardware , che passa di mano con un aumento del 4,54%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SanDisk rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve del colosso californiano produttore di memorie flash moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 2.001,4 USD e supporto a 1.828,4. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 2.174,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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