New York: risultato positivo per Caterpillar
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gigante delle macchine movimento terra, che avanza bene del 2,04%.
Il movimento di Caterpillar, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico di Caterpillar mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 938 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 967,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 918,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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