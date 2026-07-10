New York: risultato positivo per Caterpillar

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gigante delle macchine movimento terra , che avanza bene del 2,04%.



Il movimento di Caterpillar , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di Caterpillar mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 938 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 967,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 918,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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