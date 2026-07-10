New York: risultato positivo per Pentair

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti per il trattamento dell'acqua , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,78%.



Il movimento di Pentair , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' S&P-500 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Le implicazioni di medio periodo di Pentair confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 78,63 USD con primo supporto visto a 75,23. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 73,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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