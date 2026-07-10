OPA parziale GVS, le adesioni balzano al 18,7% nell'ultimo giorno

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto
(OPA
) volontaria parziale su GVS
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, risulta che oggi 10 luglio 2026 sono state presentate 670.205 richieste di adesione.
Complessivamente, le richieste di adesione sono pari a 4.352.863, pari allo 18,717% degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata l'8 giugno e terminerà oggi, 10 luglio. Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie GVS acquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.