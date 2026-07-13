Milano 12:31
52.694 +0,15%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:31
10.473 -0,23%
Francoforte 12:31
25.069 +0,01%

Analisi Tecnica: indice DAX del 10/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 10/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio

Lieve ribasso per il principale indice di Francoforte, che chiude in flessione dello 0,20%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del DAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25.624,2, con il supporto più immediato individuato in area 24.703,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24.340,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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