Analisi Tecnica: indice DAX del 10/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio
Lieve ribasso per il principale indice di Francoforte, che chiude in flessione dello 0,20%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del DAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25.624,2, con il supporto più immediato individuato in area 24.703,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24.340,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)