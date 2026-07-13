Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 10/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio
Andamento annoiato per il Light Sweet Crude Oil, che chiude la sessione in ribasso dello 0,43%.
Lo status tecnico del greggio WTI perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 68,45. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 74,71. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 65,39.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)