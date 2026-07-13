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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 10/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 10/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio

Andamento annoiato per il Light Sweet Crude Oil, che chiude la sessione in ribasso dello 0,43%.

Lo status tecnico del greggio WTI perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 68,45. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 74,71. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 65,39.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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