Vola a New York Valero Energy

(Teleborsa) - Brilla il produttore di etanolo , che passa di mano con un aumento del 6,02%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Valero Energy più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 286,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 274,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 266,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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