New York: i venditori si accaniscono su SanDisk
(Teleborsa) - Retrocede molto la società americana produttrice di hardware, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,44%.
La tendenza ad una settimana di SanDisk è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del colosso californiano produttore di memorie flash è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.776,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 1.677,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.875,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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