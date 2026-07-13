New York: i venditori si accaniscono su SanDisk

(Teleborsa) - Retrocede molto la società americana produttrice di hardware , che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,44%.



La tendenza ad una settimana di SanDisk è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del colosso californiano produttore di memorie flash è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.776,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 1.677,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.875,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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