New York: in calo Caterpillar

(Teleborsa) - Retrocede il gigante delle macchine movimento terra , con un ribasso del 2,20%.



La tendenza ad una settimana di Caterpillar è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Caterpillar è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 944 USD e supporto a 921,7. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 966,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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