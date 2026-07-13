New York: in calo Caterpillar
(Teleborsa) - Retrocede il gigante delle macchine movimento terra, con un ribasso del 2,20%.
La tendenza ad una settimana di Caterpillar è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Caterpillar è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 944 USD e supporto a 921,7. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 966,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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