New York: si concentrano le vendite su Nvidia
(Teleborsa) - Composto ribasso per il chipmaker, in flessione del 3,32% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Nvidia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 208,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 201,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 215,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```