New York: si concentrano le vendite su Nvidia

(Teleborsa) - Composto ribasso per il chipmaker , in flessione del 3,32% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Nvidia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 208,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 201,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 215,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```