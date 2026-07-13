PLATINUM del 10/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio
Modesto guadagno per il metallo bianco-argenteo, che avanza di poco a +0,49%.
La situazione di medio periodo del platino resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.664,7. Supporto visto a quota 1.592,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.736,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)