Milano 12:12
52.587 -0,42%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:12
10.459 -0,37%
Francoforte 12:12
25.000 -0,45%

Analisi Tecnica: indice DAX del 13/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice di Francoforte, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del DAX. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25.420,5. Primo supporto a 24.852,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 24.591,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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