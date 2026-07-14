Milano 12:18
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Nasdaq 13-lug
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Dow Jones 13-lug
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Londra 12:18
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Francoforte 12:18
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Francoforte: movimento negativo per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Rheinmetall AG
Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta con una perdita del 2,44%.
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