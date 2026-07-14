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Glencore spinge al rialzo

Finanza
Glencore spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Nuovo spunto rialzista per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, parte del FTSE 100, che guadagna bene e porta a casa un +0,78%.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Glencore disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 5,145 sterline, con stop loss stimato a quota 4,71 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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