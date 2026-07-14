New York: positiva la giornata per Nvidia
(Teleborsa) - Seduta positiva per il chipmaker, che avanza bene del 2,73%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Nvidia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,92%, rispetto a -1,2% dell'indice americano).
Lo scenario della società di chip che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 205,5 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 211. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 201,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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