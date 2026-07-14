New York: positiva la giornata per Nvidia

(Teleborsa) - Seduta positiva per il chipmaker , che avanza bene del 2,73%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Nvidia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,92%, rispetto a -1,2% dell' indice americano ).





Lo scenario della società di chip che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 205,5 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 211. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 201,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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