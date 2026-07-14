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New York: rosso per Fastenal Company

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per Fastenal Company
Pressione sul distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione, che tratta con una perdita del 3,60%.
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