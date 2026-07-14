New York: andamento negativo per Fastenal Company

(Teleborsa) - Rosso per il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione , che sta segnando un calo del 3,60%.



L'andamento di Fastenal Company nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Fastenal Company suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 48,07 USD e supporto visto a quota 43,58. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 52,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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