Milano 12:26
52.544 -0,50%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:26
10.453 -0,43%
Francoforte 12:26
24.979 -0,54%

Petrolio a 80,49 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 80,49 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 80,49 dollari per barile alle 11:30.
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