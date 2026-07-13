Milano 12:40
52.740 +0,24%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:40
10.474 -0,22%
Francoforte 12:40
25.104 +0,15%

Petrolio a 72,77 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 72,77 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 72,77 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```