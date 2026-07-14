Milano 12:26
52.544 -0,50%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:26
10.453 -0,43%
Francoforte 12:26
24.979 -0,54%

PLATINUM del 13/07/2026

Finanza
PLATINUM del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

In forte ribasso il metallo bianco-argenteo, che chiude la seduta con un disastroso -1,56%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il platino, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.575,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.647,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.542,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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