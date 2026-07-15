Milano 9:24
52.556 -0,58%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
52.508 +0,02%
Londra 9:24
10.464 -0,62%
24.897 -0,99%

GAS, indice IGI in rialzo a 56,52 euro/MWh

Energia, Finanza
GAS, indice IGI in rialzo a 56,52 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 15 luglio è pari a 56,52 euro/MWh, in netta risalita rispetto al 14 luglio attestatosi a 54,77 euro/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
Condividi
```