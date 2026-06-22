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Gas, indice IGI in rialzo a 45,24 euro/MWh

Finanza
Gas, indice IGI in rialzo a 45,24 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI - Italian Gas Index per oggi 22 giugno è pari a 45,24 euro/MWh, in rialzo rispetto al 21 giugno attestatosi a 44,42 euro/MWh.

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

(Foto: henadzipechan | 123RF)
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