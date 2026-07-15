New York: giornata depressa per Cisco Systems

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Cisco , con una flessione del 2,41%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che l' azienda produttrice di apparati di networking mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,22%, rispetto a -0,49% dell' indice americano ).





Le implicazioni tecniche complessive di Cisco evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 113,2 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 116,4. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 112.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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