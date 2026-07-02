New York: giornata depressa per Cisco Systems

(Teleborsa) - Pressione su Cisco , che tratta con una perdita del 3,63%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend dell' azienda produttrice di apparati di networking rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo di Cisco si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 115,7 USD. Supporto stimato a 111,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 120,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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