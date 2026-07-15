New York: prevalgono le vendite su Micron Technology
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di microchip, che esibisce una perdita secca dell'8,23% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Micron Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Micron Technology ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 954,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.036,8, mentre il primo supporto è stimato a 873.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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