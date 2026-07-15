New York: prevalgono le vendite su Micron Technology

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di microchip , che esibisce una perdita secca dell'8,23% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Micron Technology , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Micron Technology ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 954,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.036,8, mentre il primo supporto è stimato a 873.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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