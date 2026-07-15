Rialzo in agguato per ASR Nederland
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Protagonista la società assicurativa olandese, tra i titoli dell'indice AEX, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,83%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 69,12 Euro, con stop loss individuato a livello 65,51 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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