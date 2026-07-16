Rialzo in agguato per News

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Protagonista News , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude la seduta con un rialzo dell'1,64%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 31,66 USD, con stop loss fissato a livello 13,06 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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