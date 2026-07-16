Milano 14:25
51.951 -0,88%
Nasdaq 15-lug
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Dow Jones 15-lug
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Londra 14:25
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Francoforte 14:25
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Rialzo in agguato per News

Finanza
Rialzo in agguato per News
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Protagonista News, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,64%.


Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 31,66 USD, con stop loss fissato a livello 13,06 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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