Milano 12:57
52.018 -0,68%
Nasdaq 16-lug
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Dow Jones 16-lug
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Londra 12:57
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Rialzo in agguato per Packaging Corporation of America

Finanza
Rialzo in agguato per Packaging Corporation of America
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Seduta sostanzialmente invariata per il produttore di imballaggi, tra i componenti dell'S&P-500, che termina gli scambi con un moderato 0% e mostra un trend rialzista di medio periodo.


Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Packaging Corporation of America presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 234 USD, con stop loss individuato in area 94,69 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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