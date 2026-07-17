Rialzo in agguato per Packaging Corporation of America

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Seduta sostanzialmente invariata per il produttore di imballaggi , tra i componenti dell' S&P-500 , che termina gli scambi con un moderato 0% e mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Packaging Corporation of America presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 234 USD, con stop loss individuato in area 94,69 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```