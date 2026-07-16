Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Giornata poco mossa per il derivato italiano, che chiude la giornata del 15 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 52.815. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 52.385. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 52.210.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)