Milano 9:35
52.283 -0,24%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:35
10.464 -0,49%
24.905 -0,38%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Giornata poco mossa per il derivato italiano, che chiude la giornata del 15 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 52.815. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 52.385. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 52.210.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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