Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 20/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio
Sostanzialmente invariata la seduta per il derivato italiano, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Le implicazioni di medio periodo del Future sul FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52.610 con primo supporto visto a 51.750. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 51.460.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)