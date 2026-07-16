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Analisi Tecnica: indice DAX del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Performance infelice per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 15 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del DAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25.097,9, con il supporto più immediato individuato in area 24.950,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24.901,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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