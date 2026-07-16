Milano 12:04
52.212 -0,38%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 12:04
10.485 -0,29%
Francoforte 12:03
24.850 -0,60%

Cambi: euro a 0,9252 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9252 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9252 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```