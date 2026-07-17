Milano 15:34
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Nasdaq 15:34
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Dow Jones 15:34
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Londra 15:34
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In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9228 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9228 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
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