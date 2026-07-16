Milano 9:39
52.244 -0,32%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
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Londra 9:39
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Cambi: euro a 1,1469 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
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