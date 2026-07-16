New York: Intuit sale verso 301,8 USD

(Teleborsa) - Effervescente la società produttrice di software finanziari , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,55%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intuit rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario attuale della società statunitense di software mostra un allentamento della trendline al test del supporto 283,1 Dollari USA. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 301,8. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 270,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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