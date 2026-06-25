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New York: CoStar scende verso 28,17 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: CoStar scende verso 28,17 USD
Retrocede molto il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,21%.
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