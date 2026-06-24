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New York: Seagate Technology scende verso 948,6 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Seagate Technology scende verso 948,6 USD
Retrocede molto l'azienda americana attiva nel settore storage, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,23%.
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