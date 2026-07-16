Milano 9:41
52.244 -0,32%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:41
10.472 -0,42%
24.895 -0,42%

PLATINUM del 15/07/2026

Finanza
PLATINUM del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Sostanzialmente invariata la seduta per il metallo bianco-argenteo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

La situazione di medio periodo del platino resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.642,5. Supporto visto a quota 1.615,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.669,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```