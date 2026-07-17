Milano 9:52
52.080 -0,56%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:52
10.608 +0,34%
24.827 -0,36%

Analisi Tecnica: indice DAX del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Giornata poco mossa per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 16 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.

Analizzando lo scenario del DAX si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 24.838,3. Prima resistenza a 25.069,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 24.761,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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