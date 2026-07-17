Analisi Tecnica: indice DAX del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Giornata poco mossa per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 16 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.
Analizzando lo scenario del DAX si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 24.838,3. Prima resistenza a 25.069,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 24.761,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)