New York: calo per IBM

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la "Big Blue" , che presenta una flessione del 3,62% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico dell' azienda di Armonk mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 208,5 USD con area di resistenza individuata a quota 215,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 205,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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