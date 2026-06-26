Milano 17:35
51.265 -1,00%
Nasdaq 18:40
29.307 -0,45%
Dow Jones 18:40
51.948 +0,05%
Londra 17:35
10.508 -0,21%
Francoforte 17:35
24.671 -1,29%

A New York corre IBM

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre IBM
Brillante rialzo per la "Big Blue", che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,67%.
Condividi
```