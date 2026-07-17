New York: seduta difficile per Axon Enterprise
(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,82% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Axon Enterprise, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Axon Enterprise. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 527,6 USD. Primo supporto visto a 500. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 489,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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