New York: in forte denaro Axon Enterprise

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che tratta in rialzo del 6,20%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Axon Enterprise rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Axon Enterprise mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 469,9 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 439,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 500.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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