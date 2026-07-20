Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 17/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Debole la giornata per il derivato italiano, che porta a casa un calo dello 0,52%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 52.630. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 51.840. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 51.580.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)