Milano 15:39
51.798 -0,16%
Nasdaq 15:39
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Dow Jones 15:40
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Londra 15:40
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Francoforte 15:39
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 17/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 17/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Debole la giornata per il derivato italiano, che porta a casa un calo dello 0,52%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 52.630. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 51.840. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 51.580.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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